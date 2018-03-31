АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров

Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров. Такие меры помогут предотвратить распространение болезней насекомыми.

Для таких целей используется ивермектин, который не опасен для человеческого организма. После введения препарата кровь становится непригодной для комаров, и они умирают, получив желанное лакомство.

Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров


Ученые решили протестировать новинку в Кении, где ежегодно 6 млн человек становятся жертвами малярии. Добровольцы получили инъекции из 300 мкг данного вещества и плацебо. В результате особи, напавшие на них, умирали в большом количестве, и только малой части удалось избежать участи собратьев.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В штате Калифорния суд приравнял кофе к опасным
Кэти Перри возобновила отношения с актером
Рэпер T-Killah устроил мини-концерт в московском
Рики Мартин рассказал журналистам о своих
Минфин увеличит валютные интервенции в апреле
Нелли Ермолаева растрогала поклонников семейным
Александра Артемова спровоцировала разговоры о
Саакашвили: Я вернусь, как только на Майдане
Жительница Рязани Ангелина Галецкая прошла в
Представлена экшн-камера GoPro Hero за 200
Хайди Клум согласилась обнажить свою грудь для
Сыновья Федора Добронравова в детстве часто
Наталья Подольская восхитила своей внешностью в
Британские ученые решили с помощью отравленной
Появились подтверждения намерения Дональда Трампа
Хейтеры высмеяли «нарисованную грудь» Ольги
Рэпер DMX за неуплату налогов отсидит год в тюрьме
В американском городе Аврора похищен надгробный
Пользователи раскритиковали Алену Водонаеву из-за
Российский сегмент МКС оборудуют батареями для
Супруг Ксении Собчак признался, что с трудом
Анна Бузова представила платье от старшей сестры
Jaguar откажется от R-версий своих автомобилелей
Татьяну Мусульбес и Виктора Литвинова не
Прах Стивена Хокинга будет захоронен в пантеоне
Майя Донцова находится на третьем месяце
В Госдуму внесли законопроект касательно датчиках
Алена Савкина уверена, что Илья Яббаров предатель
Сегодня отмечается Международный день резервного
Виктория Боня обиделась из-за того, что никто не
Просмотреть все новости