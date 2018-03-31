Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров

Для таких целей используется ивермектин, который не опасен для человеческого организма. После введения препарата кровь становится непригодной для комаров, и они умирают, получив желанное лакомство.Ученые решили протестировать новинку в Кении, где ежегодно 6 млн человек становятся жертвами малярии. Добровольцы получили инъекции из 300 мкг данного вещества и плацебо. В результате особи, напавшие на них, умирали в большом количестве, и только малой части удалось избежать участи собратьев.