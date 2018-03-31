Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров
Британские ученые решили с помощью отравленной людской крови избавиться от комаров. Такие меры помогут предотвратить распространение болезней насекомыми.
Для таких целей используется ивермектин, который не опасен для человеческого организма. После введения препарата кровь становится непригодной для комаров, и они умирают, получив желанное лакомство.
Ученые решили протестировать новинку в Кении, где ежегодно 6 млн человек становятся жертвами малярии. Добровольцы получили инъекции из 300 мкг данного вещества и плацебо. В результате особи, напавшие на них, умирали в большом количестве, и только малой части удалось избежать участи собратьев.
Для таких целей используется ивермектин, который не опасен для человеческого организма. После введения препарата кровь становится непригодной для комаров, и они умирают, получив желанное лакомство.
Ученые решили протестировать новинку в Кении, где ежегодно 6 млн человек становятся жертвами малярии. Добровольцы получили инъекции из 300 мкг данного вещества и плацебо. В результате особи, напавшие на них, умирали в большом количестве, и только малой части удалось избежать участи собратьев.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00