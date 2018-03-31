АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Признаками старческого слабоумия кроме провалов в памяти стали нежелание общения и мания преследования – Медики

Медики отметили, что многие люди не замечают негативных изменений в поведении престарелых родственников, у которых возникают первые признаки старческого слабоумия. Кроме провалов в памяти с иными симптомами список пополнили нежелание общения и мания преследования.

На ранних стадиях деменция поддается лечению, так что нужно вовремя обращать внимание на тревожные сигналы. Человек не способен решить логические задачи из-за снижения интеллекта, а также может говорить о своей молодости, не помня о событиях прошлого дня. Такая категория лиц отказывается общаться с друзьями, не хочет заниматься домашними делами или хобби, а также прекращает следить за своим внешним видом.

Признаками старческого слабоумия кроме провалов в памяти стали нежелание общения и мания преследования – Медики


Затем пожилые люди не могут найти дорогу домой, но при этом становятся раздражительными и агрессивно относятся к своему окружению. Они могут обвинить членов семьи в воровстве или долго говорить о заговорах, считая себя жертвами преследования. Развитие недуга может сделать пациентов инвалидами, не способными выжить без посторонней помощи.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Мозг приматов синхронно работает во время
«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку
Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере
Самая красивая девочка в мире спела вместе с
«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном
По мнению зрителей «Дома-2», чем больше
МВД Великобритании объяснило досмотр российского
Признаками старческого слабоумия кроме провалов в
Джиган не разрешает супруге выбирать место отдыха
Анастасия Балинская уверена, что Лера Голд
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый
Путь Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до
Аппарат OSIRIS-REx повторил эксперимент Карла
Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и
Испанка после заражения от картофеля 13 лет живет
Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной
Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии
Сын Евгении Феофилактовой дома играет в
Анастасия Квитко обрадовала поклонников приличным
Дану Борисову заподозрили в заработке на пиаре за
Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть
Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со
Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на
Под Подольском подросток отравился, выпив из
Центробанк скорректировал оценку оттока капитала
Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин
Гендиректор «S7 космические транспортные системы»
Потомственный травник из Мордовии стал известным
40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную
Просмотреть все новости