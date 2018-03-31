Признаками старческого слабоумия кроме провалов в памяти стали нежелание общения и мания преследования – Медики
Медики отметили, что многие люди не замечают негативных изменений в поведении престарелых родственников, у которых возникают первые признаки старческого слабоумия. Кроме провалов в памяти с иными симптомами список пополнили нежелание общения и мания преследования.
На ранних стадиях деменция поддается лечению, так что нужно вовремя обращать внимание на тревожные сигналы. Человек не способен решить логические задачи из-за снижения интеллекта, а также может говорить о своей молодости, не помня о событиях прошлого дня. Такая категория лиц отказывается общаться с друзьями, не хочет заниматься домашними делами или хобби, а также прекращает следить за своим внешним видом.
Затем пожилые люди не могут найти дорогу домой, но при этом становятся раздражительными и агрессивно относятся к своему окружению. Они могут обвинить членов семьи в воровстве или долго говорить о заговорах, считая себя жертвами преследования. Развитие недуга может сделать пациентов инвалидами, не способными выжить без посторонней помощи.
На ранних стадиях деменция поддается лечению, так что нужно вовремя обращать внимание на тревожные сигналы. Человек не способен решить логические задачи из-за снижения интеллекта, а также может говорить о своей молодости, не помня о событиях прошлого дня. Такая категория лиц отказывается общаться с друзьями, не хочет заниматься домашними делами или хобби, а также прекращает следить за своим внешним видом.
Затем пожилые люди не могут найти дорогу домой, но при этом становятся раздражительными и агрессивно относятся к своему окружению. Они могут обвинить членов семьи в воровстве или долго говорить о заговорах, считая себя жертвами преследования. Развитие недуга может сделать пациентов инвалидами, не способными выжить без посторонней помощи.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40