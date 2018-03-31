Признаками старческого слабоумия кроме провалов в памяти стали нежелание общения и мания преследования – Медики

На ранних стадиях деменция поддается лечению, так что нужно вовремя обращать внимание на тревожные сигналы. Человек не способен решить логические задачи из-за снижения интеллекта, а также может говорить о своей молодости, не помня о событиях прошлого дня. Такая категория лиц отказывается общаться с друзьями, не хочет заниматься домашними делами или хобби, а также прекращает следить за своим внешним видом.Затем пожилые люди не могут найти дорогу домой, но при этом становятся раздражительными и агрессивно относятся к своему окружению. Они могут обвинить членов семьи в воровстве или долго говорить о заговорах, считая себя жертвами преследования. Развитие недуга может сделать пациентов инвалидами, не способными выжить без посторонней помощи.