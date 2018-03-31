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Инженеры создали материал, который невидим для инфракрасных датчиков

Представители Калифорнийского университета в Ирвайне разработали материал, который способен скрываться от инфракрасных датчиков. Отмечается, что на такую идею ученых натолкнул фильм «Мир юрского периода», а работает технология по тому же принципу как и маскировка кальмаров.

Инженеры создали материал, который невидим для инфракрасных датчиков


По словам создателей материала, разработка состоит из трех слоев – липкой ленты, пластика и алюминия. Также поверхность может обретать два состояния. Первый – это развернутый, когда инфракрасные датчики способны засечь выделение тепла, а вот в сжатом режиме материал рассеивает тепловую энергию и сенсоры не способны заметить ее.

Инженеры рассказали, что по сути у них получилась искусственная кожа кальмаров, которые способны скрываться под водой, меняя ее состояние. Также данная концепция появилась вследствие просмотра фильма «Мир юрского периода», в котором можно было увидеть динозавров, скрывающихся от камер благодаря этому принципу.

На данный момент все испытания пройдены, и специалисты собираются наладить производство крупных экземпляров.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:59
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