Инженеры создали материал, который невидим для инфракрасных датчиков

По словам создателей материала, разработка состоит из трех слоев – липкой ленты, пластика и алюминия. Также поверхность может обретать два состояния. Первый – это развернутый, когда инфракрасные датчики способны засечь выделение тепла, а вот в сжатом режиме материал рассеивает тепловую энергию и сенсоры не способны заметить ее.Инженеры рассказали, что по сути у них получилась искусственная кожа кальмаров, которые способны скрываться под водой, меняя ее состояние. Также данная концепция появилась вследствие просмотра фильма «Мир юрского периода», в котором можно было увидеть динозавров, скрывающихся от камер благодаря этому принципу.На данный момент все испытания пройдены, и специалисты собираются наладить производство крупных экземпляров.