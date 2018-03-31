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Прах Стивена Хокинга будет захоронен в пантеоне Вестминстерского аббатства рядом с могилами великих ученых

Сегодня сподвижники Стивена Хокинга проведут прощальную церемонию, после чего его прах будет захоронен в пантеоне Вестминстерского аббатства. Рядом с ним находятся могилы великих ученых Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

Несмотря на разногласия британца с церковью, настоятели разрешили похоронить его в этом месте, где есть много захоронений выдающихся деятелей страны из разных эпох. Жители Оксфорда считали, что ученый должен покоиться в земле, где прошло его детство и молодость.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в пантеоне Вестминстерского аббатства рядом с могилами великих ученых


Однако Кембридж стал местом, где Стивен Хокинг работал преподавателем и стал символом университета. Несмотря на тяжелый недуг и прогнозы медиков, ему удалось дожить до преклонного возраста. Также физик успел перед кончиной рассказать человечеству о действиях, направленных на спасение планеты.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:28
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