В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть

В соцсети выложили видео, где видно, как некий молодой человек большим камнем убивает лежащую на асфальте девушку. При этом мимо едет автомобиль такси, водитель которого никак не реагирует на происходящее.Действительно, в Хасаврюте напротив ТД «Башир» обнаружили женский труп.Против подозреваемого открыто уголовное производство. По предварительной версии следствия 25-летний подозреваемый убил свою невесту, так как заподозрил ее в измене. Сейчас решается вопрос о заключении убийцы под стражу.