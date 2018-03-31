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В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть

В Дагестане молодой человек камнем забил свою невесту, подозревая ее в измене.
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть


В соцсети выложили видео, где видно, как некий молодой человек большим камнем убивает лежащую на асфальте девушку. При этом мимо едет автомобиль такси, водитель которого никак не реагирует на происходящее.

Действительно, в Хасаврюте напротив ТД «Башир» обнаружили женский труп.

Против подозреваемого открыто уголовное производство. По предварительной версии следствия 25-летний подозреваемый убил свою невесту, так как заподозрил ее в измене. Сейчас решается вопрос о заключении убийцы под стражу.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:20
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