Гендиректор «S7 космические транспортные системы» опроверг перенос сделки по покупке комплекса «Морской старт»
Генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов сказал журналистам о том, что информация касательно переноса сделки по покупке стартового комплекса «Морской старт» на 7-14 дней является только слухами. Таким образом, глава предприятия утверждает, что переговоры с «Роскосмосом» идут дальше и все вопросы решаются.
На данный момент уже известно, что компания «S7 космические транспортные системы» должна полностью получить стартовый комплекс «Морской старт» от государственной корпорации уже на следующей неделе.
Сопов сообщил, что юристы обеих сторон активно работают и подписывают все необходимые документы. Завершение сделки состоится, когда все для этого будет готово. Также глава частной компании отмечает, что он регулярно общается с руководством РКК «Энергия» и «Роскосмос».
На данный момент уже известно, что компания «S7 космические транспортные системы» должна полностью получить стартовый комплекс «Морской старт» от государственной корпорации уже на следующей неделе.
Сопов сообщил, что юристы обеих сторон активно работают и подписывают все необходимые документы. Завершение сделки состоится, когда все для этого будет готово. Также глава частной компании отмечает, что он регулярно общается с руководством РКК «Энергия» и «Роскосмос».
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00