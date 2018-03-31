Гендиректор «S7 космические транспортные системы» опроверг перенос сделки по покупке комплекса «Морской старт»

На данный момент уже известно, что компания «S7 космические транспортные системы» должна полностью получить стартовый комплекс «Морской старт» от государственной корпорации уже на следующей неделе.Сопов сообщил, что юристы обеих сторон активно работают и подписывают все необходимые документы. Завершение сделки состоится, когда все для этого будет готово. Также глава частной компании отмечает, что он регулярно общается с руководством РКК «Энергия» и «Роскосмос».