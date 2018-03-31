Летом на МКС отправят спутники воспитанников «Сириуса»

Таким образом, представители предприятия РКК «Энергия» утверждают, что запуск спутников должен состояться в июле текущего года. Перед пуском аппараты должны пройти сертификацию, которая начнется после их передачи разработчиками в «Энергию».В компании «Спутникс», которая и должна передать устройства в государственную корпорацию, уверены в том, что оформление всех необходимых документов не помешает специалистам вовремя запустить их на орбиту. Как бы там ни было, но вследствие сертификации сроки запуска могут быть сдвинуты.