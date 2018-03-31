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Летом на МКС отправят спутники воспитанников «Сириуса»

Будущим летом на борт Международной комической станции должны доставить наноспутники, которые были разработаны учениками образовательного учреждения «Сириус». Ожидается, что на орбиту полетит сразу два аппарата «СириусСат-1».

Летом на МКС отправят спутники воспитанников «Сириуса»


Таким образом, представители предприятия РКК «Энергия» утверждают, что запуск спутников должен состояться в июле текущего года. Перед пуском аппараты должны пройти сертификацию, которая начнется после их передачи разработчиками в «Энергию».

В компании «Спутникс», которая и должна передать устройства в государственную корпорацию, уверены в том, что оформление всех необходимых документов не помешает специалистам вовремя запустить их на орбиту. Как бы там ни было, но вследствие сертификации сроки запуска могут быть сдвинуты.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10
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