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Цыплята могут ломать твердую скорлупу при вылуплении из-за наноструктуры оболочки – Ученые

Канадские ученые выяснили, что цыплята могут ломать твердую скорлупу при вылуплении, даже не имея физической силы. Эти процессы связаны с наноструктурой оболочки.

Своеобразная защитная камера для птиц имеет кроме кальция много полезных веществ, обеспечивающих нормальное развитие эмбриона. Потому скорлупу можно сравнить с материнской утробой, где оболочка сохранят цыплят от повреждений. Когда приходит время выхода на поверхность, покрытие становится эластичным и напоминает пленку.

Цыплята могут ломать твердую скорлупу при вылуплении из-за наноструктуры оболочки – Ученые


В процессе развития человек не может пробить такую поверхность, но потом птенцы быстро справляются с поставленной задачей. Это также связано с выводом активных белков, а слабые соединения остальных частиц не могут сохранить былую твердость защитных слоев.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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