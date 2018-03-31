Цыплята могут ломать твердую скорлупу при вылуплении из-за наноструктуры оболочки – Ученые

Своеобразная защитная камера для птиц имеет кроме кальция много полезных веществ, обеспечивающих нормальное развитие эмбриона. Потому скорлупу можно сравнить с материнской утробой, где оболочка сохранят цыплят от повреждений. Когда приходит время выхода на поверхность, покрытие становится эластичным и напоминает пленку.В процессе развития человек не может пробить такую поверхность, но потом птенцы быстро справляются с поставленной задачей. Это также связано с выводом активных белков, а слабые соединения остальных частиц не могут сохранить былую твердость защитных слоев.