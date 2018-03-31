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Ученые: В другой галактике зафиксирована редкая сверхбыстрая звезда

Американские ученые зафиксировали в другой галактике редкую сверхбыструю звезду. Второй аналог тоже был замечен во время наблюдения за Малым Магеллановым Облаком.

Эти светила перемещаются в космическом пространстве на большой скорости, и всего было замечено 20 объектов. Млечный путь имеет 1000 аналогов, которые еще не открыты астрономами. Ученые отметили, что J01020100-7122208 могла быть частью двойной системы, но после взрыва соседней звезды светило было выброшено на большое расстояние.

Ученые: В другой галактике зафиксирована редкая сверхбыстрая звезда


Желтому сверхгиганту удалось долететь в новое место за короткое время. Раньше специалисты сообщали об опасном объекте, направляющемся в сторону нашей планеты. Глизе 710 со смертоносными лучами может уничтожить ее во время столкновения, хотя такие события произойдут в далеком будущем.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:40
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