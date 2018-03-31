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Учёные Мэриленда синтезировали восемь ранее не смешивающихся элементов

Ученые Мэриленда смогли разработать метод для синтеза ранее несовместимых наночастиц. Подобно конструктору «Лего», теперь исследователи будут комбинировать, создавая принципиально новые материалы из восьми ранее не смешивающихся элементов.

Учёные Мэриленда синтезировали восемь ранее не смешивающихся элементов


Группой разработчиков из Мэрилендского университета под руководством Лянбин Ху осуществлён настоящий прорыв в сфере создания новых материалов и веществ. Учёные, ранее ограниченные частицами лишь трёх элементов, теперь значительно расширили «палитру» для комбинирования. Отныне технология мэрилендских изобретателей позволяет совершать удивительные «постройки»: ведь в распоряжении человечества уже не три разных детали из конструктора «Лего», а целых восемь!

Весь процесс синтеза длится миллисекунды и состоит из двух противоположных стадий. Сначала заготовка очень быстро нагревается до температуры в 1650 градусов по Цельсию, а затем следует «холодный шок» - заготовку мгновенно замораживают. Данный приём позволяет получать ранее недоступные для человечества материалы с неограниченным диапазоном свойств: учёные Мериленда говорят о том, что новые разработки можно применить для создания датчиков, накопителей энергии, гибких экранов.
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Наука
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 07:30
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