Учёные Мэриленда синтезировали восемь ранее не смешивающихся элементов

Группой разработчиков из Мэрилендского университета под руководством Лянбин Ху осуществлён настоящий прорыв в сфере создания новых материалов и веществ. Учёные, ранее ограниченные частицами лишь трёх элементов, теперь значительно расширили «палитру» для комбинирования. Отныне технология мэрилендских изобретателей позволяет совершать удивительные «постройки»: ведь в распоряжении человечества уже не три разных детали из конструктора «Лего», а целых восемь!Весь процесс синтеза длится миллисекунды и состоит из двух противоположных стадий. Сначала заготовка очень быстро нагревается до температуры в 1650 градусов по Цельсию, а затем следует «холодный шок» - заготовку мгновенно замораживают. Данный приём позволяет получать ранее недоступные для человечества материалы с неограниченным диапазоном свойств: учёные Мериленда говорят о том, что новые разработки можно применить для создания датчиков, накопителей энергии, гибких экранов.