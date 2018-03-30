Ученые: На территории США обнаружена братская могила команды пирата Сэма Блэка

Этот корсар был самым успешным покорителем морей, а также за свою недолгую жизнь сумел взять на абордаж 53 корабля и получить заслуженные трофеи, оцененные в 130 млн долларов. В1717 г члены экипажа “Беллами” ушли на дно вместе с судном и почти пятью тоннами серебра рядом с Кейп-Кодом. Тогда только двум свидетелям катастрофы удалось выжить, а само захоронение было покрыто слоями песка и камней.Раньше ученые нашли останки лидера, так что сейчас сравнивают ДНК Сэма Блэка с аналогами живых потомков. Валлийскому плотнику Томасу Дэвису повезло, и он спасся. Он много рассказывал о пирате, который обожал женщин и не любил носить белый парик на голове.