Федеральная комиссия США по связи одобрила Интернет от SpaceX

Также был выпущен специальный документ, в котором американские чиновники указали, что до 2024 года SpaceX должна вывести на запланированные орбиты половину спутников от их указанного максимального количества. Также известно, что до 29 марта того же года следует начать управление всей системой.Стоит напомнить, что американская компания уже вывела два спутника Starlink, запуск которых был совершен с целью тестирования работы аппаратов в космических условиях.В свою очередь операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл поблагодарила Комиссию за выдачу разрешения на запуск программы.