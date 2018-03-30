В Милане презентован новый китайский кроссовер SWM G01
Компания SWM Motors презентовала в Милане новый компактный кроссовер G01. На китайском рынке новинка появится летом текущего года.
Презентация кроссовера SWM G01 состоялась на миланском стадионе Giuseppe Meazza. Для презентации данного автомобиля была выбрана Италия, так как марка SWM имеет итальянское происхождение, а разработка кроссовера велась в Европе.
Кроссовер SWM G01 получил оригинальный дизайн, не имеющий сходства с предыдущей моделью. Как известно новый 5-местный кроссовер построен на совершенно новой платформе. В качестве силовой установки автомобиля выступает турбированный двигатель ёмкостью 1,5 литра производительностью 156 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с«механикой» на 5 ступеней или с вариатором CVT. Автомобиля комплектуется исключительно передним приводом.
В оснащение автомобиля входит автоматический климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, камеры кругового видеообзора, электронный ручной тормоз, датчики давления в шинах, мультимедийный комплекс, цифровая приборная панель и другие опции.
Презентация кроссовера SWM G01 состоялась на миланском стадионе Giuseppe Meazza. Для презентации данного автомобиля была выбрана Италия, так как марка SWM имеет итальянское происхождение, а разработка кроссовера велась в Европе.
Кроссовер SWM G01 получил оригинальный дизайн, не имеющий сходства с предыдущей моделью. Как известно новый 5-местный кроссовер построен на совершенно новой платформе. В качестве силовой установки автомобиля выступает турбированный двигатель ёмкостью 1,5 литра производительностью 156 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с«механикой» на 5 ступеней или с вариатором CVT. Автомобиля комплектуется исключительно передним приводом.
В оснащение автомобиля входит автоматический климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, камеры кругового видеообзора, электронный ручной тормоз, датчики давления в шинах, мультимедийный комплекс, цифровая приборная панель и другие опции.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:50