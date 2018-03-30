Российские учёные: Радиационное облучение не помешает совершить полёт на Луну

Учёные усомнились в возможности отправить человека на Луну. В 2017 год в ходе исследования были получены данные об радиационном облучении, которому подвергнуться члены экипажа. Длительное воздействие радиации приведёт к нарушению работы ЦНС, что ставит под сомнение выполнение космонавтами поставленных задач.Учёные установили, что при полёте на Луну члены экипажа подвергнуться большей дозе радиационного облучения, чем при нахождении на МКС. Однако показатели облучения не превышают профессиональных норм космонавтов. Сейчас специалисты работают над созданием средств защиты. Учёные признают, что в такой масштабной работе требуется поддержка инвесторов.