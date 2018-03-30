Учёные рассказали, почему нужно завтракать

По словам учёных, завтракать нужно каждому человеку в обязательном порядке. Это позволяет человеку не набирать лишний вес. Звучит парадоксально, но это факт. У людей, которые придерживаются такого распорядка, улучшается метаболизм в течение всего дня на четыре процента. Те же, кто отказывают себе в этом, рискуют набрать пять килограмм в год, поскольку их процессы переваривания пищи замедляются. Всё, что человек кушает по утрам, не превращается в жир, а уходит в энергию.Завтрак снижает уровень холестерина и тромбоцитов в крови, а потому снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также улучшается работа мозга, поскольку он получает необходимый набор питательных веществ. Витамины, минералы и полезные вещества именно в утреннее время помогает организму лучше справляться со стрессом. Когда человек долго не кушает пищу, то у него густеет желчь в желчном пузыре, что может привести к образованию камней. Хороший завтрак защищает человека от этих проблем. Это лишь некоторые причины того, почему по утрам нужно завтракать.