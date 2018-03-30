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Учёные протестировали работу миниатюрного эндоскопа на мозге мышей

Учёные протестировали работу нового миниатюрного эндоскопа с размером в человеческий волос. Разработка оказалась безопасной, она попала в мозг живой мыши не нанося повреждений.

Учёные протестировали работу миниатюрного эндоскопа на мозге мышей


Толщина нового миниатюрного эндоскопа составляет 0,125 мм, такой размер позволяет оборудованию проникать в мозг, при этом не нанося повреждений. Кроме того, эндоскоп проникает намного глубже, чем современные аналоги. Учёные смогли видеть кровеносные сосуды и своевременно их огибать, не нарушая целостности.

Учёные рассказали, что новый эндоскоп имеет свой недостаток - прибор статичен, его функциональность сохраняется лишь при прямой форме. Специалисты уверены, что разработанный миниатюрный эндоскоп позволит изучить нейроны в ранее недоступных областях мозга. Также ожидается, что прибор пригодится при исследовании зрительной коры приматов, а также для изучения взаимодействия нейронов.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:20
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