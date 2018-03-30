Учёные протестировали работу миниатюрного эндоскопа на мозге мышей

Толщина нового миниатюрного эндоскопа составляет 0,125 мм, такой размер позволяет оборудованию проникать в мозг, при этом не нанося повреждений. Кроме того, эндоскоп проникает намного глубже, чем современные аналоги. Учёные смогли видеть кровеносные сосуды и своевременно их огибать, не нарушая целостности.Учёные рассказали, что новый эндоскоп имеет свой недостаток - прибор статичен, его функциональность сохраняется лишь при прямой форме. Специалисты уверены, что разработанный миниатюрный эндоскоп позволит изучить нейроны в ранее недоступных областях мозга. Также ожидается, что прибор пригодится при исследовании зрительной коры приматов, а также для изучения взаимодействия нейронов.