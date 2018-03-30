АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников
EUR 71.09 USD 57.76
Курс валют на 30.03.2018

Российские ученые сделали искусственную кожу, как у хамелеона

Группа учёных из США, России, Франции провели масштабные работы касательно создания материалов, которые способны заменить кожу человека.

Российские ученые сделали искусственную кожу, как у хамелеона

Вследствие этого появился искусственный материал, который имеет свойства, подобные покрову кожи хамелеона. Учёные пытались создать кожу, которая может использоваться в случае протезирования. По словам создателей нового материала, данное изобретение обладает хорошей эластичностью, однако недостаточной для использования в отдельных случаях, потому что растянуть её будет довольно трудно. Вместе с этим она получила другие уникальные характеристики. В случае помещения пигментного красителя в искусственную кожу, добиться можно смены её расцветки.


Такая функция очень схожа с процессом, происходящим у хамелеонов. Она является связанной с физическим контактом. Создатели считают, что их изобретение вскоре станет пользоваться популярностью, а также широко использоваться в бионике.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Суперкар McLaren 570S Spider выпустили в гоночной
Inverse: Амбициозный проект «Марс-1» может быть
Microsoft покидает глава подразделения Windows
В Германии полицейские задержали автобус с детьми
Ученые создали роботов, похожих на летучую лисицу
Российские учёные установили кристаллическую
ФСБ обязало Telegram, Viber и WhatsApp передать
Голубая луна в этом году станет главным
Google внедрила возможности Android в Wear OS
Учёные: Ховерборды опасны для детей
Папа Франциск отрицал существование ада во время
Учёные рассказали, почему нужно завтракать
Учёные протестировали работу миниатюрного
Российские ученые сделали искусственную кожу, как
Учёные выяснили, почему человек забывает свои сны
Жители Дербишира запечатлели на камеры полет
Учёные: США может получить 90% необходимой
Xiaomi выпустила март-зеркало заднего вида Xiaomi
Учёные: Как повысить успеваемость детей
В сети обсуждается слух, что блогер Николай
Американцы безосновательно объявили спутник Земли
Кристина Лясковец обнажилась в фотосессии для
Из РФ резко возросла «утечка мозгов»
Ученые к 2021 году планируют создать прототип
BMW 3 с двигателем Honda выставили на
На Марсе нашли "стадо" неизвестных животных
iPhone X подешевел в России до 68 тысяч рублей
Юлия Ефременкова, не сказав возлюбленному,
Анастасия Костенко находится минимум на шестом
Неприглашенные родственники Меган Маркл тоже
Просмотреть все новости