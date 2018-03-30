Российские ученые сделали искусственную кожу, как у хамелеона
Группа учёных из США, России, Франции провели масштабные работы касательно создания материалов, которые способны заменить кожу человека.
Вследствие этого появился искусственный материал, который имеет свойства, подобные покрову кожи хамелеона. Учёные пытались создать кожу, которая может использоваться в случае протезирования. По словам создателей нового материала, данное изобретение обладает хорошей эластичностью, однако недостаточной для использования в отдельных случаях, потому что растянуть её будет довольно трудно. Вместе с этим она получила другие уникальные характеристики. В случае помещения пигментного красителя в искусственную кожу, добиться можно смены её расцветки.
Такая функция очень схожа с процессом, происходящим у хамелеонов. Она является связанной с физическим контактом. Создатели считают, что их изобретение вскоре станет пользоваться популярностью, а также широко использоваться в бионике.
Вследствие этого появился искусственный материал, который имеет свойства, подобные покрову кожи хамелеона. Учёные пытались создать кожу, которая может использоваться в случае протезирования. По словам создателей нового материала, данное изобретение обладает хорошей эластичностью, однако недостаточной для использования в отдельных случаях, потому что растянуть её будет довольно трудно. Вместе с этим она получила другие уникальные характеристики. В случае помещения пигментного красителя в искусственную кожу, добиться можно смены её расцветки.
Такая функция очень схожа с процессом, происходящим у хамелеонов. Она является связанной с физическим контактом. Создатели считают, что их изобретение вскоре станет пользоваться популярностью, а также широко использоваться в бионике.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15