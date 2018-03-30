Российские ученые сделали искусственную кожу, как у хамелеона

Вследствие этого появился искусственный материал, который имеет свойства, подобные покрову кожи хамелеона. Учёные пытались создать кожу, которая может использоваться в случае протезирования. По словам создателей нового материала, данное изобретение обладает хорошей эластичностью, однако недостаточной для использования в отдельных случаях, потому что растянуть её будет довольно трудно. Вместе с этим она получила другие уникальные характеристики. В случае помещения пигментного красителя в искусственную кожу, добиться можно смены её расцветки.Такая функция очень схожа с процессом, происходящим у хамелеонов. Она является связанной с физическим контактом. Создатели считают, что их изобретение вскоре станет пользоваться популярностью, а также широко использоваться в бионике.