Барон Мюнхгаузен: Самый честный лжец своего рода не радовался своей славе и был изгоем среди родственников

Семейное древо славных представителей Саксонии уходит в 12 век, а также среди потомков особо отличился Герлах Адольф, основавший Геттингенский университет, будучи министром страны. Вот только лавры победителя достались Иерониму Карлу Фридриху Мюнхгаузену, ставшему героем нашей истории. Он был пятым наследником в семье и рано остался без отца, после чего предприимчивая мать быстро устроила судьбу своих отпрысков, сделав их пажами влиятельных лиц. Юный барон находился рядом с герцогом Брауншвейгским, который имел наследника, жившего тогда в России по приказу императрицы Анны Иоанновны. Она решила женить юношу на своей племяннице, а родившегося ребенка сделать правителем страны. Вот только жених не блистал умом и еще заикался во время разговора с девушкой, не спешившей принимать окончательное решение. Будущий супруг проигрывал в битве с турками и лишился своих слуг, так что 17-летний наследник древнего рода приехал в Петербург к новому хозяину в обычной карете. Потом он рассказывал о санях, запряженных волками, но в реальности все было иначе.Затем юноша стал корнетом кирасирского полка, а Антон Ульрих женился на капризной Анне Леопольдовне, родившей ему сына. После свержения Бирона супруга стала править страной и перед бароном открылись блестящие перспективы, вот только фортуна преподнесла ему неприятный сюрприз в лице Елизаветы Петровны, избавившейся от немецких конкурентов. Новый чин военному пришлось ждать 10 лет, оставаясь поручиком, но жизнь решила дать будущему рассказчику небылиц еще один шанс исправить свое положение. В1744 году мужчина был послан в Ригу, чтобы встретить там будущую императрицу Екатерину, которая сразу обратила внимание на статного красавца с правильными чертами лица. Тогда принцесса только улыбнулась начальнику караула, описывающего потом невероятные любовные приключения с этой особой. Многие слушатели верили его историям, потому что репутация правительницы действительно была запятнана многочисленными романами с фаворитами. Только барон не попал в их список, а женился на рижской дворянке Якобине фон Дутен.Получив чин ротмистра, он уехал на родину, чтобы заняться вопросами наследства и захотел уйти в отставку с полным обеспечением и новым званием. Российские чиновники потребовали, чтобы военный вернулся назад и лично подавал прошение государыне, а после отказа лишили всех соответствующих привилегий. Эти события не сильно расстроили эксцентричного человека, гордящегося своими заслугами, и до конца своих дней рассказывающего о далекой стране с любовью. После Петербурга жизнь в саксонской глуши нагоняла на него тоску, так что барон решил построить мост через реку, чтобы можно было нормально ездить из Боденвердера по окрестностям. Бургомистр провинциального городка запретил такие действия из-за нехватки средств на охрану объекта, но барон решил пренебречь его приказом. Тогда разгневанные жители разрушили шедевр автора, который также увлекался охотой. Ее нельзя было сравнивать с русскими аналогами, но Мюнхгаузен собирал друзей в павильоне и угощал их пуншем, рассказывая удивительные истории и куря трубку. Фантазии немца, описывающего вымышленные военные подвиги, заставляли людей слушать его с открытыми ртами, но при этом хозяин положения не признавал конкурентов.Когда приезжие офицеры стали описывать свои любовные утехи, непревзойденный рассказчик описал сани российской императрицы в виде дворца с кабинетами для любви. Авторы книг сами придумали похождения барона в разных странах без его согласия, опубликовав 16 историй в 1781 году. Они были изданы на английском языке, после чего переведены на родной аналог. Рассвирепевший виновник события обратился в суд, только его иск отклонили из-за анонимности автора, прославившего Иеронима на всю Европу. Барон получил прозвище лжеца и приказал слугам не пускать в дом любопытных особ, желающих лично услышать его легенды. Тогда он уже был в преклонном возрасте, но это не помешало человеку поверить в свою неотразимость, вообразив себя литературным персонажем. После кончины супруги 74-летний старик женился на девице в возрасте 17 лет, которую интересовало лишь его имение, так как наследников у мужа не было.Затем на свет появился ребенок, только представитель древнего рода был в здравом уме и сразу заподозрил измену. Он выгнал свою избранницу на улицу вместе с плодом чужой любви, после чего она устроила судебную тяжбу, требуя выплаты алиментов. Местные жители получили море удовольствия, выслушивая все пикантные изюминки дела, но в результате дама сбежала за границу после смерти своего чада, а барон был полностью разорен. Через два года он умер во время сердечного приступа, но даже на смертном одре продолжал говорить о белых медведях, откусивших палец на его конечности, хотя он был просто ампутирован после отморожения. Память о необычном персонаже живет до сих пор в литературе и забавных памятниках, так что невольный обманщик вошел в историю не самым худшим способом.