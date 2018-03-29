Палеонтологи открыли новый вид 10-метрового динозавра с кошмарными когтями

Tratayenia rosalesi был первоначально обнаружен в 2006 году Диего Росалесом из Национального университета Combahue, но только после того, как кости были раскопаны недалеко от города Tratayén в Аргентине, палеонтологи начали понимать полную картину.Раскопки закончились тем, что ученые собрали позвонки динозавра, ребра и кусочки таза, которые показали, что кости Tratayenia rosalesi содержат воздушные карманы, похожие на современных птиц. Самой яркой особенностью T. rosalesi, однако, является его когти.По словам Мэтта Ламанны из Музея естественной истории Карнеги: «Мегараторидные когти - это вещи из кошмаров - острые бритвенные крючки для мяса более чем на одну ногу.».По словам исследователей, Tratayenia rosalesi был одним из последних megaraptorids, а также одним из крупнейших в его эпоху. Скорее всего, он бродил по Южной Америке между 95 и 85 миллионами лет назад, захватывая и подавляя добычу своими гигантскими когтями, а затем разрывая ее зубами.Несмотря на яркую картину самого Т. rosalesi, остается загадкой его ниша в более крупном родословном дереве megaraptorids. T. rosalesi - это теропод, группа двуногих динозавров, которые имеют сходные характеристики, такие как полые кости, когтистые пальцы и отскок зубов, но до сих пор неизвестно, насколько тесно они связаны с другими хищниками южного полушария.