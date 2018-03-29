Пилоты разных самолетов сообщили об НЛО, пронесшимся мимо на границе Нью-Мексико

24 февраля пилот Learjet, летающий на Phoenix Air борта N71PG, совершал круиз на высоте 11 000 километров, когда заметил странный объект над его самолетом, движущийся на больших скоростях.«Я не знаю, что это было, но это точно был не самолет, он шел в противоположном направлении», - говорит он в беседе с диспетчером воздушного движения.Затем контролер связался с пилотом рейса авиакомпании «American Airlines» 1095 и сказал ему следить за тем, что проходит через его самолет. Сначала капитан АА смутился, но через несколько минут он тоже сообщил о странном НЛО, пронесшимся мимо над самолетом.«Да, что-то просто прошло над нами, я не знаю, что это было. Но это было как минимум на 1 километр над нами. Да, это прошло прямо над нами».Когда его спросили, движется ли объект или парит, пилот ответил: «Не удалось выяснить, был ли это воздушный шар или что-то еще. Но это было просто сияние света или могло иметь большое отражение. Оно было на один километр выше нас и идет в противоположном направлении ».Между тем, Боб Трейси, вице-президент Phoenix Air Group, сказал: «Летчик Learjet рассказал, что единственное, что ему запомнилось, так это слишком яркое свечение. Сияние было настолько интенсивным, что они не могли не обратить на него внимание».