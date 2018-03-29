Ученые: Вода на Земле присутствовала до удара, вызвавшего создание Луны

Преобладающая теория о происхождение Луны состоит в том, что протопланета размером с Марс врезалась в протопланетную Землю, а выброшенный материал слился с образованием Луны. Преобладающая теория о появлении воды на Земле, состоит в том, что большая ее часть была принесена астероидами и кометами. Исследователи представляют доказательства, укрепляющие первую теорию, но сильно конфликтуют со вторым.Команда изучила как лунные скалы, возвращенные на Землю астронавтами «Аполлона», так и вулканическими породами, добытыми другими со дна океана. Исследователи особенно интересовались изотопами кислорода. Изучение изотопов в горных породах предлагает ученым средство для сравнения материалов из разных источников, таких как астероиды, планеты или даже кометы, каждая из которых имеет свою уникальную композиционную подпись.Исследователи сообщают, что изотопы кислорода Луны и Земли удивительно похожи. Этот вывод подтверждает теорию о том, что Луна была сформирована из материала Земли из-за столкновения. Но это противоречит идее, что вода поступает из комет или астероидов, потому что, если бы она исходила из таких источников, изотопы отличались бы от найденных в скалах на Луне. Таким образом, большая часть воды, присутствовавшая на протопланетной Земле, вероятно, сохранилась, доказав, что не исходила из других источников.Идея о том, что вода может выжить при таком воздействии, имеет последствия для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланеты, которые, как считается, страдают от столкновений, обычно удаляются из списков, описывающих возможные жизнеспособные небесные тела. Теперь они могут быть включены.