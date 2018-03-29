Учёные: Аромат электронных сигарет токсичен для клеток человека

В ходе исследований учёные проанализировали влияние 148 ароматов электронных сигарет на организм человека. Оказалось, что использование подсластителей в производстве жидкости для вейпов делает продукт токсичным. Вредные химические вещества, содержащиеся в жидкости, разрушают клетки человека.Учёные признают, что не все ароматы для электронных сигарет являются токсичными. Степень опасности продукта зависит от его состава. Ведущие специалисты здравоохранения США подали в суд на ведомство FDA. В иске сказано, что структура намеренно задерживает анализ использования вейпов, что приводит к увеличению числа курильщиков. Согласно статистике США, 25% учащихся старшей школы пробовали электронные сигареты.