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Врачи: Отношение к себе может повлиять на развитие рака и других болезней

То, как человек относится к себе, влияет на его восприятие окружающего мира. Об этом заявили психологи и психиатры из международной группы. Если испытывать частый негатив, то риск заболеть раком и другими серьёзными недугами повышается.

Врачи: Отношение к себе может повлиять на развитие рака и других болезней


По словам врачей, в настоящее время распространились две болезни, связанные с отношением к себе, это ангедония и соматические заболевания. Первое касается неспособности испытывать удовольствие от жизни, а второе также связано с негативными эмоциями, в результате чего становятся болезненными месячные у женщин, начинает ухудшаться состояние кожи, падает зрение, болят суставы и позвоночник. Всё это актуально при длительном состоянии подавленности. Причина обычно тянется с детства. Так, например, если родители мало хвалили ребёнка и много ругали, то у него могло развиться чувство неполноценности или никчемности. Во взрослом возрасте это может спровоцировать серьёзные недуги, рак, например.

Врачи советуют несмотря ни на что видеть в себе как отрицательные, так и положительные стороны. При вышеуказанных заболеваниях следует обратиться к врачу, чаще бывать на свежем воздухе, больше заниматься хобби и общаться с положительно настроенными людьми.
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Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:30
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