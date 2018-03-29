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Томский студент разработал бесшумный будильник

Студент Томского политехнического университета Кирилл Кричевцов разработал будильник, который работает бесшумно. Теперь настойчивая трель устройства не приведёт к ранней побудке всех членов семьи.

Томский студент разработал бесшумный будильник


Российский студент придумал специальный чехол-наматрасник, который можно использовать в качестве будильника. Этот гаджет работает абсолютно бесшумно, воздействуя исключительно на хозяина. Теперь пользователи не будут пугаться громкой мелодии будильника, наматрасник в нужное время заставит проснуться, при этом не разбудив других членов семьи.

Талантливый студент ТПУ стал участником проекта Предакселератор GenerationS, направленного на развитие уникальных стартапов. С помощью проекта Кирилл Кричевцов надеется найти инвесторов, которые помогут воплотить его разработку в жизнь. На данный момент, концепция бесшумная будильника полностью готова, студент начал работу по сборке первого его прототипа.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:40
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