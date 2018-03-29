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Ученые успешно протестировали мозговой имплантат памяти

Представители университета Южной Калифорнии и медцентра Уэйк-Форест-Баптист провели успешное испытание мозгового протеза памяти. Таким образом, в ходе исследования удалось установить, что пациенты с проблемами нейродегенеративного характера смогли запомнить на 15% больше информации.

Ученые успешно протестировали мозговой имплантат памяти


Отмечается, что в целом данный имплантат способен увеличить уровень эпизодической памяти на 37%. Чтобы узнать эффективность своей разработки, ученые провели изучение кратковременной памяти пациентов. Для этого использовали электроды, подключенные к разным отделам головного мозга. Стимулирование нейронов гиппокампа специалисты проводили путем использования электрической системы MIMO.

Во время исследования испытуемым демонстрировали цвета, слова и фотографии. Один из авторов эксперимента Роберт Хэмпсон сказал, что память подопытных стала улучшаться. Были также заметны улучшения в работе памяти у людей с нарушениями этой функции.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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