Ученые успешно протестировали мозговой имплантат памяти

Отмечается, что в целом данный имплантат способен увеличить уровень эпизодической памяти на 37%. Чтобы узнать эффективность своей разработки, ученые провели изучение кратковременной памяти пациентов. Для этого использовали электроды, подключенные к разным отделам головного мозга. Стимулирование нейронов гиппокампа специалисты проводили путем использования электрической системы MIMO.Во время исследования испытуемым демонстрировали цвета, слова и фотографии. Один из авторов эксперимента Роберт Хэмпсон сказал, что память подопытных стала улучшаться. Были также заметны улучшения в работе памяти у людей с нарушениями этой функции.