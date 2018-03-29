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Обнаруженная "железная" планета поможет астрономам понять процесс формирования Меркурия

Меркурий является особенным среди планет Солнечной системы по ряду причин. Меркурий более тяжелый по сравнению с другими планетами в Солнечной системе, и ученые давно предположили, что его плотная структура может предполагать, что она не сформировалась так же, как остальные миры в системе.

Обнаруженная "железная" планета поможет астрономам понять процесс формирования Меркурия


В то время как Меркурий - ближайшая планета к Солнцу, это не самый горячий кусок скалы в Солнечной системе - это честь для ее ближайшего соседа, Венеры, которая имеет толстую атмосферу углекислого газа, демонстрируя эффекты парниковых газов. Ученые предположили о совершенно ином формировании Меркурия.

Астрономам удалось идентифицировать другую планету, которая кажется столь же плотной, как Меркурий, давая прекрасную возможность взглянуть на то, что вполне может быть новым подвидом планет, которые не рассматривались учеными ранее.

Планета K2-229b примерно на 20% больше Земли, но условия там никоим образом не похожи на земные. K2-229b, как и Меркурий, очень близко расположена к звезде, и завершает орбиту всего за 14 часов - это было впервые замечено, потому что ученые отметили, что свет от его звезды периодически проваливается, когда K2-229b проносится мимо.

Планета состоит из плотного металла, а температура на дневной стороне достигает более 2000 °C. Планета дает хороший взгляд на то, какие условия могли бы спровоцировать создание Меркурия в нашей Солнечной системе.

По словам доктора Дэвида Армстронга из Университета Уорика: «Меркурий выделяется из других планет Солнечной системы, демонстрируя очень высокую долю железа и подразумевая, что он сформирован по-другому. Мы были удивлены, увидев экзопланету с такой же высокой плотностью, показывая, что планеты, подобные Меркурию, возможно, не являются исключением, как мы считали раннее.

Интересно, что K2-229b также является самой внутренней планетой в системе по меньшей мере из трех планет, хотя все три орбиты намного ближе к их звезде, чем Меркурий. Больше таких открытий поможет нам пролить свет на формирование этих необычных планет, а также как самого Меркурия.
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 02:30
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