Древнеегипетская мумия была найдена в хранящемся 150 лет музейном саркофаге

Время взяло свое, и исследователи были несколько разочарованы, поскольку от мумии остались целыми всего десять процентов от реально возможного состояния. Специалистами было сделано сканирование, с целью представления трехмерной модели тела. В результате анализа останков установлено, что возраст ушедшего из жизни человека ориентировочно 30 лет. Относительно личности умершего точных данных нет.Следуя изображению иероглифов на поверхности саркофага, сделан гроб был для захоронения жрицы, которая при жизни носила имя - Мер-Нейт-ит-эс. Однако ориентироваться на исторический факт по записи пока нельзя, так как точно определить пол покойного пока не удалось. Среди ученых остается предположение, что тело может принадлежать мужчине. Догадки основываются на исторических фактах, когда в именных гробах оказывались совсем другие люди.