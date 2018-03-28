Смартфоны станут причиной глобального потепления

Считается, что через 20 лет начнется значительный рост вредных выбросов, из-за этого возрастет процент по уничтожению окружающей среды, а как следствие начнется усиление глобального потепления до 14% из-за производства электроники.Специалисты заметили, что спрос на электронику с каждым годом становится все сильнее, поэтому по предположительным данным к 2040 году рост вредных выбросов от производства будет вредить нашей планете на 730% сильнее, чем вредит сейчас. Последствия могут быть ужасны, резко увеличится потребности в безопасности, к увеличению выбросов от сборки серверного оборудования и прочих комплектующих.