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Смартфоны станут причиной глобального потепления

Известно, что на изменение климата влияют действия людей, животных и вредные производства, но ученым удалось найти еще одну важную причину. Специалисты из научно-исследовательского университета в Канаде провели исследования и заявили, что одной из важных причин, влияющих на глобальное потепление, является использование и производство смартфонов, ноутбуков и прочей техники.

Считается, что через 20 лет начнется значительный рост вредных выбросов, из-за этого возрастет процент по уничтожению окружающей среды, а как следствие начнется усиление глобального потепления до 14% из-за производства электроники.

Смартфоны станут причиной глобального потепления


Специалисты заметили, что спрос на электронику с каждым годом становится все сильнее, поэтому по предположительным данным к 2040 году рост вредных выбросов от производства будет вредить нашей планете на 730% сильнее, чем вредит сейчас. Последствия могут быть ужасны, резко увеличится потребности в безопасности, к увеличению выбросов от сборки серверного оборудования и прочих комплектующих.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 21:10
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