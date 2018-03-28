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Ученые: Рак сможет сделать людей бессмертными

Ученые выдвинули теорию о том, что такое опасное заболевание как рак, несмотря на смертельную опасность, может помочь людям обрести бессмертие. Специалисты считают, что если удастся понять, как работает механизм воспроизводства раковых клеток, то это может стать возможностью научить тело человека регулярно воспроизводить себя заново.

Специалисты убеждены, что бессмертие – это не миф, но это понятие достаточно условное. Уже доказано, что у большинства человеческих клеток есть особенность воспроизводить самих себя, но не более 52 раз. После того, как клетка восстановилась в 52 раз, участки ДНК на конце хромосомы сразу становятся короче и не могут делиться информацией со следующим поколением, поэтому клетка погибает.

Ученые: Рак сможет сделать людей бессмертными


С каждым делением клетки, она становится старше, но ученые доказали, что данные процессы происходят не в каждой клетке. Но есть и те клетки, которые могут делиться бесконечное количество раз, не старея, к ним относятся: стволовые, первичные половые, а также раковые. Если специалисты смогут изучить процесс зарождения и развития раковых клеток, это даст понимание того, как именно использовать этот механизм для того, чтобы восстановить жизнедеятельность других клеток. Таким образом люди смогут получить бессмертие.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 19:50
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