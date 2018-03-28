Ученые: Рак сможет сделать людей бессмертными

Специалисты убеждены, что бессмертие – это не миф, но это понятие достаточно условное. Уже доказано, что у большинства человеческих клеток есть особенность воспроизводить самих себя, но не более 52 раз. После того, как клетка восстановилась в 52 раз, участки ДНК на конце хромосомы сразу становятся короче и не могут делиться информацией со следующим поколением, поэтому клетка погибает.С каждым делением клетки, она становится старше, но ученые доказали, что данные процессы происходят не в каждой клетке. Но есть и те клетки, которые могут делиться бесконечное количество раз, не старея, к ним относятся: стволовые, первичные половые, а также раковые. Если специалисты смогут изучить процесс зарождения и развития раковых клеток, это даст понимание того, как именно использовать этот механизм для того, чтобы восстановить жизнедеятельность других клеток. Таким образом люди смогут получить бессмертие.