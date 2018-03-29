Проклятие Иерусалима: Французский рыцарь Рено де Шатильон разрушил царство крестоносцев в Палестине из-за гордыни и жестокости

Его образ прекрасно передан в фильме “Царство небесное”, но реальность оказалась намного трагичнее показанного сюжета. В 11 веке крестовые походы были для европейских отпрысков знатных родов шансом получить славу и разбогатеть, так что они охотно пополняли ряды воинов. По закону только старший наследник мог претендовать на имущество родителей, а его братья должны были позаботиться о своем будущем сами. После таких баталий нищие рыцари в ржавых кольчугах становились владельцами замков и земель, а также могли выгодно жениться на знатных избранницах. К их числу принадлежал герой нашей истории, попавший на Святую землю в 20-летнем возрасте. Крестоносцы полвека сражались с арабами, пытающимся изгнать врагов со своей территории, так что молодой Рено сразу показал отличные военные навыки и получил расположение князя Раймунда де Пуатье, владеющего Антиохией. Его очаровательная супруга тоже была увлечена благородным рыцарем, так что после смерти избранника вышла за него замуж. Некоторые историки считают, что циник специально обольстил вдову, позарившись на ее приданое, так что о большой и чистой любви можно не говорить.С того момента жизнь бедного аристократа резко изменилась, потому что он стал правителем огромной области и особой, приближенной к монарху, вот только Шатильон был резок и заносчив. Власть только сделала его поведение неуправляемым, так как человек руководствовался личными правилами, не обращая внимания на советы других людей. Несколько лет воин служил одновременно Византии и Киликии во время их распрей, принимая сторону победителя, а также стал кошмаром для мусульман, безжалостно уничтожая сельджуков во время набегов. Рыцарь настолько гордился своими доблестями, что считал себя непобедимым героем, но иллюзия рассеялась в 1160 году. Тогда его отряд попал в засаду и был уничтожен, а сам лидер провел 16 лет в плену у сирийцев. Члены ордена выкупили своего соратника за 12000 золотых монет, но его характер стал еще жестче. Он был обижен на крестоносцев, не сделавших такие шаги раньше, после чего всегда подчеркивал, что не имеет друзей.В это время над Иерусалимским царством стали сгущаться тучи, потому что мусульмане объединились под знаменем султана Салах-ад-Дина. Французы должны были любой ценой удержать захваченные владения с помощью грамотных военачальников. Рено отлично подходил для таких целей, после чего получил власть над южными землями с замком Крак Моавским. Таким образом, члены ордена убрали горячего политика от дебатов в городе, а заодно усилили охрану границ. Князь охотно принял предложение, после чего продолжил грабить караваны купцов и паломников, нападая на мирных жителей и владельцев крепостей. Пленные мусульмане были выведены на стены в кандалах, после чего им на головы надевались деревянные ящики, а дальше палачи сбрасывали людей вниз. Немногие счастливцы, оставшиеся в живых, содержались в ужасных условиях, что вообще противоречило христианской морали. Рыцарь часто совершал набеги на окрестности Мекки и Медины, после чего построил корабли, преследующие врагов в Красном море. Турецкому флоту удалось уничтожить незваных гостей, но Салладин больше не мог слушать доклады своих подданных о бесчинствах обезумевшего рыцаря.Крестоносцы уважали султана за мужество и благородное поведение, но в данном случае он поклялся уничтожить француза своими руками. Однако две осады замка противника не дали положительных результатов, после чего скончался от болезни 8-летний король Иерусалима. Трон захватил Ги де Лузиньян, не отличающийся особыми доблестями, так что мусульмане получили отличную возможность расправиться с ненавистными рыцарями, а повод к войне дал заносчивый военный. Он пренебрег перемирием и захватил караван с огромными ценностями, а также надругался над сестрой Салладина, позволив правителю объявить неверным войну. В 1187 году битва при Хаттине закончилась разгромом рыцарей, а виновник трагедии вместе с главой города оказался в плену. Знатные пленники предстали перед очами султана, заметившего, что король почти умирает от жажды. Он дал ему кубок с водой, который Лузиньян передал герою нашей истории. Повелитель не одобрил такой поступок, после чего решил спросить поверженного врага о своей участи в иной ситуации. Князь даже в таком положении решил сохранить гордыню и с ненавистью сообщил победителю об отрубленной голове. После таких слов она покатилась с плеч рыцаря, а дальше воины показывали трофей в разных городах, чтобы подданные увидели, как их лидер сдержал обещание. Захват города стал последним звеном в падении царства христиан, которые уже никогда не смогли вернуть себе былое величие на этой земле.