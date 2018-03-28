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Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома Плесецк в конце года

На страницах корпоративной газеты предприятия НПО имени Лавочкина появилась статья, в которой было указано о том, что в конце текущего года с космодрома Плесецк состоится запуск неизвестного российского спутника. Отмечается только то, что это космический аппарат для военных целей под названием «Нейтрон».

Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома Плесецк в конце года


Таким образом, в газете сообщается, что в Архангельской области пуск состоится в четвертом квартале текущего года, но вот о месяце и точной дате миссии пока что ничего не было сказано.

Стоит отметить, что до этого название «Нейтрон» еще нигде не фигурировало и это только подтверждает строжайшие принципы секретности программы.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20
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