Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома Плесецк в конце года
На страницах корпоративной газеты предприятия НПО имени Лавочкина появилась статья, в которой было указано о том, что в конце текущего года с космодрома Плесецк состоится запуск неизвестного российского спутника. Отмечается только то, что это космический аппарат для военных целей под названием «Нейтрон».
Таким образом, в газете сообщается, что в Архангельской области пуск состоится в четвертом квартале текущего года, но вот о месяце и точной дате миссии пока что ничего не было сказано.
Стоит отметить, что до этого название «Нейтрон» еще нигде не фигурировало и это только подтверждает строжайшие принципы секретности программы.
Таким образом, в газете сообщается, что в Архангельской области пуск состоится в четвертом квартале текущего года, но вот о месяце и точной дате миссии пока что ничего не было сказано.
Стоит отметить, что до этого название «Нейтрон» еще нигде не фигурировало и это только подтверждает строжайшие принципы секретности программы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:20