Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома Плесецк в конце года

Таким образом, в газете сообщается, что в Архангельской области пуск состоится в четвертом квартале текущего года, но вот о месяце и точной дате миссии пока что ничего не было сказано.Стоит отметить, что до этого название «Нейтрон» еще нигде не фигурировало и это только подтверждает строжайшие принципы секретности программы.