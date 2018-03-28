Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни

Ее взору открывались не только тайны своей страны, потому что в документах сохранилось упоминание о декабристах Павле Пестеле и Сергее Муравьеве - Апостолове. Они посетили салон француженки и узнали о грядущей казни, однако сначала усомнились в словах женщины из-за дворянского происхождения. Прорицательница тогда с улыбкой сообщила, что для них будет сделано исключение, после чего бунтовщиков повесили в 1826 году. Эксперты до сих пор ведут дискуссии относительно ее дара, потому что некоторые лица считают ее обманщицей, которая благодаря агентам могла знать тайны высокопоставленных особ. Такая версия не соответствует реальности, потому что история жизни новой Кассандры подтверждает необычные способности загадочной особы. Ее родители продавали ткани, но во время беременности мать упала, после чего ребенок родился с дефектами. Одна нога Марии была короче другой, а также это относилось к одному плечу, которое тоже было выше своего аналога. Такие нюансы не смущали семью, вот только после смерти супруги отец женился на другой женщине, с которой своенравный ребенок не мог найти общий язык.Малышка проводила много времени среди цыган, научившись у них основам гадания на картах, а дальше уехала учиться в монастырь, где настоятельница была шокирована поведением воспитанницы. Она предсказывала будущее своим сверстницам по руке, но сообщила наставнице, что ее скоро заменит женщина с рыжим цветом волос, имеющая фамилию, начинающуюся на букву “Л”. Скоро монахини забыли о таком инциденте, однако через несколько месяцев сюда была прислана новая настоятельница Ливарди. Испуганные сестры быстро отправили колдунью домой, где ей были не рады, так что пришлось юной особе побывать во многих обителях, прежде чем занять свое место за прилавком семейного магазина. Однако девушка за эти годы прочитала много книг, касающихся разных видов гаданий, после чего могла использовать для своих целей кофейную гущу, воду и личную колоду карт, которую потом смогли восстановить ученые. Она имела с ними энергетическую связь, ощущая тепло или холод во время сеанса, после чего могла озвучить результаты людям.Работа была отличным предлогом для наработки клиентов, охотно покупающих товары и оплачивающих четкие прогнозы гадалки, которые всегда сбывались. Тогда французское общество находилось на грани революции 1789 года, а для пророков наступило золотое время, что прекрасно осознала героиня нашей истории. Мария уехала в столицу после выигрыша в лотерею, а дальше купила небольшой дом, выдавая его за контору нотариуса. На самом деле сюда приходили лица, желающие узнать свою судьбу, а гадалка добавила к своим способностям астрологию и умение общаться с духами мертвецов. Слава о предсказательнице быстро разнеслась по городу, после чего богачи толпами приходили в это место, принося с собой большие деньги. Вот только Ленорман никогда не боялась говорить правду и могла спокойно говорить о кончине человека, если видела ее во время гадания. Внешний вид женщины не привлекал к себе мужского внимания, но благодаря незаурядным способностям ее пригласили в Версаль для встречи с королевой Марией-Антуанеттой. Мадам сказала ей о грядущей гильотине, после чего принимала в салоне Марата, Сен-Жюста и Робеспьера. Они все погибли во время революции по разным причинам, но тогда были напуганы видом крови в глазах колдуньи. Оноре де Бальзак действительно умер после своей женитьбы на польской аристократке Эвелине Ганской, однако не все предсказания француженки были трагическими.Когда гадалка увидела вдову генерала Жозефину де Богарне, она сообщила изумленной даме о грядущем величии и королевском троне. После таких событий особа стала избранницей Бонапарта, хотя сам он находился в ярости после информации о роковых ошибках и кончине в одиночестве и забвении. Наполеон изгнал Ленорман из страны, однако она даже не переживала из-за такой мелочи, потому что прекрасно знала, что вернется на родину. Женщина любила говорить, что будет трижды умирать от воды, огня и черных перчаток. Первый инцидент случился во время переправы через реку, когда лодка внезапно опрокинулась и мадам стала тонуть, не умея плавать. Тогда ее наряд зацепился за корягу, и она осталась жива. Молодой сосед пришел к Марии с просьбой найти фамильное украшение, но она посоветовала ему не врать, потому что перстень был проигран во время карточной игры. Она помогла ему выкупить предмет, после чего парень стал любовником престарелой особы. Отец юноши не мог смириться с таким позором и поджег дом ведьмы, которую успели вытащить из огня, но ее партнер сгорел.После такого происшествия прорицательница сообщила всем о своей смерти в 1843 году. Служанка тогда заметила, что старая госпожа всегда ходит вместе с небольшой подушкой черного цвета, приказав не закрывать двери ночами. В назначенный срок незнакомец в перчатках вошел внутрь и задушил хозяйку, после чего незаметно покинул место преступления. Многие современники считают, что предсказательница имела много врагов, которые считали ее виновницей обрушившихся на их головы страданий. Потому должен был появиться палач, заставивший мадам замолчать и обрести покой в тени деревьев на кладбище Пер-Лашез.