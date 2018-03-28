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Эксперты: Генная терапия поможет излечивать мозг после инсульта и других повреждений

Ученые обнаружили генетический триггер, который может улучшить способность мозга приходить в норму после ряда изнурительных состояний: от ударов до сотрясений, инсульта и травм спинного мозга.
Эксперты: Генная терапия поможет излечивать мозг после инсульта и других повреждений


Новое исследование, проведенное UT Southwestern's O'Donnell Brain Institute на мышах показывает, что включение гена внутрь клеток, называемых астроцитами, приводит к меньшим последствиям и более эффективному восстановлению после травм.

Ученые исследовали травмы позвоночника, подразумевающие лечение некоторых состояний мозга посредством генной терапии, нацеленной на астроциты, сказал доктор Марк Голдберг, председатель Neurology & Neurotherapeutics в UT Southwestern.

«Мы знаем, что астроциты помогают головному и спинному мозгу оправиться от травмы, но раньше мы не понимали, что активирует эти клетки, – сказал доктор Голдберг. – Теперь мы сможем рассмотреть вопрос о том, может ли включение гена, который мы идентифицировали, помочь в процессе выздоровления».

В исследовании, опубликованном в Cell Reports, описано, что ген астроцитов LZK вызывает реакцию восстановления – астроглиоз, согласно которой клетки размножаются вокруг поврежденных нейронов и образуют шрам.

Доктор Голдберг считает, что такой шрам изолирует поврежденные нейроны, подобно тому, как изолирование распространяющейся инфекции может ускорить выздоровление. «Но мы не знаем, при каких обстоятельствах эта гипотеза верна, потому что до сих пор не могли регулировать активность астроцитов», – добавил специалист.

Для анализа влияния рубцовой ткани на выздоровление и способность нейронов реформировать связи друг с другом необходимо провести дальнейшее исследование.
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:40
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