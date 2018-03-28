Физики измерили действующие силы на отдельный атом

Новый метод открыт физиками Университета Гриффита, под руководством Эрика Стридома. Суть заключается в трехмерном изучении явлений, действия которых направленны на атом. Для проведения экспериментов был использован ион иттерибия, который удерживали в слое электрического поля, применив для этого комплекс лазерного охлаждения. Лазерный пучек направлялся исследователями на атом иттерибия, фиксируя таким образом его смещение, демонстрирующее приложение силы. Результаты отмечались использованием 400-кратного увеличения фазовой линзой Френеля, а так же камерами зарядовой связи. Особо отмечено, что точность данных меняется для каждой из осей координат.При облучении максимально мощным лазерном пучком, показатель силы давления на ион достиг 0,095 аттоньютонов. Как предполагают ученые, таким образом и действует свет на атомы. Так же отмечено, что теоретически, с помощью созданной технологии можно зафиксировать межатомные силы, а так же уровень взаимодействия между наночастицами и молекулами. Благодаря полученной информации становится возможным определение достоверности существующих теорий атомарной физики.