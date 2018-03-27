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На Венеры обнаружены следы тектонических движений

Планетолог Университета штата Северная Каролина Пол Бирн, в рамках конференции Lunar and Planetary Science, рассказал о полученных данных со снимков Венеры, предоставленных в 1990-х годах аппаратом Magellan. Эксперт утверждает, что тектоника плит на второй планете Солнечной системы очень похожа на ту, которая проявляется на Земле.

На Венеры обнаружены следы тектонических движений


Ученые поняли, что на Венере происходит слабое движение литосферных плит. При этом специалисты подметил, что хоть тектонический процесс на этой планете похож с земным, все же на Земле части литосферы двигаются отдельно, тогда как на Венере это происходит в тесной связи. Об этом рассказал Ричард Гейл из Имперского колледжа Лондона.

Также интересным открытием стала находка низин под названием Nuwa Campus и Lada Campus, которые похожи на Таримскую и Сычуаньскую впадины, имеющиеся на территории Китая.

Исследователи указывают на то, что причиной данного явления может быть высокая температура атмосферы Венеры. Это приводит к нагреванию коры и ее размягчению. Таким образом, она превращается в вязкую консистенцию и начинает дрейфовать по мантии.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:50
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