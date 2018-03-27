На Венеры обнаружены следы тектонических движений

Ученые поняли, что на Венере происходит слабое движение литосферных плит. При этом специалисты подметил, что хоть тектонический процесс на этой планете похож с земным, все же на Земле части литосферы двигаются отдельно, тогда как на Венере это происходит в тесной связи. Об этом рассказал Ричард Гейл из Имперского колледжа Лондона.Также интересным открытием стала находка низин под названием Nuwa Campus и Lada Campus, которые похожи на Таримскую и Сычуаньскую впадины, имеющиеся на территории Китая.Исследователи указывают на то, что причиной данного явления может быть высокая температура атмосферы Венеры. Это приводит к нагреванию коры и ее размягчению. Таким образом, она превращается в вязкую консистенцию и начинает дрейфовать по мантии.