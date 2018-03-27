Геологи встревожены «сползанием» вулкана Этна в море

Исследователями установлено, что причин для развития указанной тенденции много, основная из которых – не прекращающиеся сейсмические толчки. Подобное влияние поднимает в Средиземном море уровень прибрежных вод. Не стоит забывать и про активность и катаклизмы самого вулкана, влияющие на его положение. Как отметили исследователи, в настоящее время особых причин для переживаний нет. Однако, при условии продолжающегося погружения возвышенности d воду, данное явление повлияет на климатическую обстановку большинства ближайших по расположению районов.Специалисты отмечают, что процесс погружения переменный, по этому требует постоянного наблюдения. Минувший год отмечен относительно спокойным поведением вулкана, соответственно активность была меньше. Участившиеся толчки несколько месяцев назад восстановились, что спровоцировало активность погружения. Такие процессы не сопровождаются существенными последствиями. Но настораживает ситуация, которая сложится по истечении нескольких десятков лет.По периметру вулкана, примерно 10 лет назад, разместили систему датчиков, определяющих темпы скорости погружения. Специалисты сообщают, что отмечается смещение возвышенности к восточному побережью, где расположена территория города Джарре.