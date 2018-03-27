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ЕКА и компания Iceye работают над новым радарным спутником для космоса

По данным BBC, представители Европейского космического агентства и финской компании Iceye начали испытывать новую разработку, которая является радарным спутником нового поколения. Специалисты уверены, что новый космический аппарат будет дешевле и компактнее своих аналогов.

ЕКА и компания Iceye работают над новым радарным спутником для космоса


Проект предусматривает разработку и испытание радарного устройства новой версии. Отмечается, что в аппарате будет встроена усовершенствованная технология радиолокационной синтезированной апертуры. Это новшество позволит получать снимки поверхности Земли независимо от того, какая видимость предоставляется для зондирования. Поместить радар намерены на один спутников.

Разработчики аппарата утверждают, что испытание системы собираются провести в рамках проекта Copernicus, который предусматривает сбор данных для разработки принципов охраны окружающей среды.

Стоит указать, что компания Iceye уже вывела один подобный спутник. В дальнейшем планируется доставить на орбиту с десяток таких устройств.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:50
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