Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в эксплуатацию

Стоит отметить, что разработчиком этой системы выступает европейская компания Airbus. Также под ее контролем находятся сами спутники Sentinel. Сообщается, что эта технология позволит получать космические изображения в новом качестве.Разработчики SpaceDataHighway утверждают, что систему установлено оптоволоконные кабели, которые создали с помощью современных лазерных технологий.Данный проект учрежден представителями ЕС, ESA и компании Airbus. В рамках этого договора было решено присоединить к программе спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B, Sentinel-2A и Sentinel-2B.