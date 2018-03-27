Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в эксплуатацию
В рамках программы Copernicus была введена в эксплуатацию космическая система европейского производства SpaceDataHighway. Таким образом, она уже начала сообщение с группой спутников Sentinel, состоящей из четырех объектов.
Стоит отметить, что разработчиком этой системы выступает европейская компания Airbus. Также под ее контролем находятся сами спутники Sentinel. Сообщается, что эта технология позволит получать космические изображения в новом качестве.
Разработчики SpaceDataHighway утверждают, что систему установлено оптоволоконные кабели, которые создали с помощью современных лазерных технологий.
Данный проект учрежден представителями ЕС, ESA и компании Airbus. В рамках этого договора было решено присоединить к программе спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B, Sentinel-2A и Sentinel-2B.
Стоит отметить, что разработчиком этой системы выступает европейская компания Airbus. Также под ее контролем находятся сами спутники Sentinel. Сообщается, что эта технология позволит получать космические изображения в новом качестве.
Разработчики SpaceDataHighway утверждают, что систему установлено оптоволоконные кабели, которые создали с помощью современных лазерных технологий.
Данный проект учрежден представителями ЕС, ESA и компании Airbus. В рамках этого договора было решено присоединить к программе спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B, Sentinel-2A и Sentinel-2B.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10