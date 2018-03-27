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Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в эксплуатацию

В рамках программы Copernicus была введена в эксплуатацию космическая система европейского производства SpaceDataHighway. Таким образом, она уже начала сообщение с группой спутников Sentinel, состоящей из четырех объектов.

Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в эксплуатацию


Стоит отметить, что разработчиком этой системы выступает европейская компания Airbus. Также под ее контролем находятся сами спутники Sentinel. Сообщается, что эта технология позволит получать космические изображения в новом качестве.

Разработчики SpaceDataHighway утверждают, что систему установлено оптоволоконные кабели, которые создали с помощью современных лазерных технологий.

Данный проект учрежден представителями ЕС, ESA и компании Airbus. В рамках этого договора было решено присоединить к программе спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B, Sentinel-2A и Sentinel-2B.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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