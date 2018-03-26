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Условия ранней жизни на Земле предполагают наличие жизни на ледяных лунах Европе и Титане

Один из самых больших моментов спекуляций, связанных с разведкой нашей Солнечной системы, заключается в том, могут ли ледяные луны наподобие Титана и Европы, окружающие газообразные планеты, поддерживать жизнь. Ключом к пониманию этого является развитие жизни на древней Земле, считают ученые.

Условия ранней жизни на Земле предполагают наличие жизни на ледяных лунах Европе и Титане


Луна Юпитера Европа и Титан Сатурна часто появляются в качестве примеров миров, которые, по крайней мере, теоретически, очень похожи на Землю. Ученые надеются, что дальнейшая разведка этих лун может просто раскрыть существование инопланетной жизни в той или иной форме.

Изучение как первых живых организмов на Земле, так и последнего универсального общего предка (LUCA), из которого произошла вся другая жизнь, предполагает, что в течение первых нескольких поколений жизни на нашей планете крошечные молодые формы жизни должны были иметь дело с интенсивными погодными условиями.

Считается, что, когда жизнь впервые началась на Земле, наша планета, вероятно, выглядела как Титан или Европа: она была покрыта замерзшим водным льдом благодаря относительно слабому Солнцу, которое еще не вошло в свою полную пылающую фазу. Эта адаптивность оказалась важной для будущего колонизации нашей планеты, поскольку существа могли распространяться и развиваться, чтобы заполнить миллионы и миллионы конкретных ниш по всему миру.

Если это так, то теоретически Титан или Европа, или любая другая планета или луна, окруженная холодным слоем льда, может оказаться домом для крошечных простых форм инопланетной жизни, которые, несмотря на суровые условия, растут и распространяются просто отлично.

Существует множество теорий, связанных с идеей жизни на замороженных мирах. Некоторые ученые даже считают, что на подобных планетах могут жить разумные существа, но их никогда не сможем обнаружить, потому что они будут существовать под льдом.

В данное время подготавливаются миссии, которые будут направлены на выявление любых существ, теоретически существующих на Европе или Титане, даже если они находятся на расстоянии нескольких лет от завершения. И однажды можно будет получить положительное подтверждение существования простых форм жизни, при условии, что нам повезет с некоторыми из этих миссий, а также при условии, что на самом деле существует жизнь в других местах Солнечной системы.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:25
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