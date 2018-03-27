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Автоматический зонд Parker NASA готовится к беспрецедентному сближению с Солнцем

NASA объявило о скором запуске автоматического зонда к Солнцу – Parker. Однако он перед непосредственным полетом к главной звезде Солнечной системы отправится к Венере.

Автоматический зонд Parker NASA готовится к беспрецедентному сближению с Солнцем


Космическое агентство США планирует запустить автоматический зонд Parker к Солнцу в сентябре текущего года. Об этом заявлено в пресс-релизе NASA. Считается, что гравитационное притяжение Венеры и Меркурия будет замедлять ход зонда, поэтому с каждым пролетом вокруг Солнца он все ближе будет подбираться к светилу, пока не приблизится на беспрецедентное расстояние – 6,6 миллиона километров. До Parker ни один зонд не смог подойти к звезде на такое близкое расстояние.

В это время зонд пройдет сквозь внешний слой Солнца – корону – и подвергнется небывало горячим температурам – около 1377 °C. Однако его обшивка сконструирована таким образом, что он сможет выдержать раскаленную температуру Солнца и не сгореть в его верхних слоях атмосферы.

Миссия Parker заключается в исследовании воздействия солнечных ветров и распределение энергии внутри короны Солнца
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:50
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