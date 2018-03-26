Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на благополучие девочек-подростков
Британские ученые заявили касательно негативного влияния соцсетей. Они отмечают, что очень долгое нахождение в Сети уменьшает вероятность дальнейшего благополучия девушек.
Научные работники в рамках исследования определили гендерную разницу, которая касается времени использования соцсетей. Особо негативное влияние в данном случае отражается на девушках-подростках, предшествуя уменьшению в ближайшие годы благополучия. Эксперты проанализировали материалы опроса, который проводили в период 2009 – 2015 года. Эксперты своё внимание обратили на ответы опрошенных в возрасте 10 -15 лет. Данные потом сравнили с результатами, которые описывают социально-эмоциональные трудности, уровень счастья несовершеннолетних.
Было выяснено, что тринадцатилетние девочки намного больше, чем мальчики использовали смартфоны для входа в соцсети. После проведения очередного исследования было замечено уменьшение их благосостояния.
Научные работники в рамках исследования определили гендерную разницу, которая касается времени использования соцсетей. Особо негативное влияние в данном случае отражается на девушках-подростках, предшествуя уменьшению в ближайшие годы благополучия. Эксперты проанализировали материалы опроса, который проводили в период 2009 – 2015 года. Эксперты своё внимание обратили на ответы опрошенных в возрасте 10 -15 лет. Данные потом сравнили с результатами, которые описывают социально-эмоциональные трудности, уровень счастья несовершеннолетних.
Было выяснено, что тринадцатилетние девочки намного больше, чем мальчики использовали смартфоны для входа в соцсети. После проведения очередного исследования было замечено уменьшение их благосостояния.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:29