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Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на благополучие девочек-подростков

Британские ученые заявили касательно негативного влияния соцсетей. Они отмечают, что очень долгое нахождение в Сети уменьшает вероятность дальнейшего благополучия девушек.

Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на благополучие девочек-подростков

Научные работники в рамках исследования определили гендерную разницу, которая касается времени использования соцсетей. Особо негативное влияние в данном случае отражается на девушках-подростках, предшествуя уменьшению в ближайшие годы благополучия. Эксперты проанализировали материалы опроса, который проводили в период 2009 – 2015 года. Эксперты своё внимание обратили на ответы опрошенных в возрасте 10 -15 лет. Данные потом сравнили с результатами, которые описывают социально-эмоциональные трудности, уровень счастья несовершеннолетних.

Было выяснено, что тринадцатилетние девочки намного больше, чем мальчики использовали смартфоны для входа в соцсети. После проведения очередного исследования было замечено уменьшение их благосостояния.
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:29
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