Жители Кемерово планируют собраться на площади Советов в поддержку семьям погибших
Горожане Кемерово 27 марта планируют собраться в поддержку семьям погибших. Данное мероприятие приурочено произошедшей жуткой трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Двадцать шестого сентября в соцсети «ВКонтакте» появился так называемый призыв 27 марта в Кемерово собрания на площади Советов. Этот сбор приурочен пожару, произошедшему накануне в ТЦ «Зимняя вишня». Между тем источники в администрации города сообщили, что на площади Советов по закону запрещено организовывать митинги. Вместе с этим активистами не были поданы соответствующие заявки на проведение акции. Представители администрации отметили, что участников собрания никто не собирается задерживать.
«Политэкспертом» отмечается, что Росгвардия должна оценить работу сотрудников ЧОПов, непосредственно которые занимались охраной, расположенного на территории Кемерова торгового центра, именуемого «Зимняя вишня».
Двадцать шестого сентября в соцсети «ВКонтакте» появился так называемый призыв 27 марта в Кемерово собрания на площади Советов. Этот сбор приурочен пожару, произошедшему накануне в ТЦ «Зимняя вишня». Между тем источники в администрации города сообщили, что на площади Советов по закону запрещено организовывать митинги. Вместе с этим активистами не были поданы соответствующие заявки на проведение акции. Представители администрации отметили, что участников собрания никто не собирается задерживать.
«Политэкспертом» отмечается, что Росгвардия должна оценить работу сотрудников ЧОПов, непосредственно которые занимались охраной, расположенного на территории Кемерова торгового центра, именуемого «Зимняя вишня».
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:48