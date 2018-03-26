Палеонтологи сделали описание сильных челюстей нового вида древних рептилий

Исследуемый череп рептилии был найден еще в 20 веке, 60-х годах, на территории востока Штатов. При долгих его изучениях, специалисты сделали вывод, что это родственник гаттерий, вид существовавших больших ящериц, которые обитали в Новой Зеландии. Изучение черепа ученые провели методом компьютерной томографии, а так же путем создания 3D-модели. Результаты уточнили строение костей, на которых и были получены основания для выделения рептилии категории нового вида.Животных назвали Colobops noviportensis. Время их древней жизни - примерно 200 млн. лет назад. Как предположили ученые, существуя в условиях конкуренции с динозаврами, с помощью подобных челюстей значительно расширялся круг потенциальных жертв. Рептилия скорее всего ела тех, кто был недоступен более слабым соперникам.Из рассказов Адама Притчарда, сотрудника Йельского университета известно, что подобное развитие челюстей не находит сравнения среди существующих видов рептилий. Что свидетельствует про мощную силу укуса и указывает на важность поиска новых останков, для понимания всего разнообразия существующих организмов.