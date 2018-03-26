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Новые исследования показали, что озера – источник выброса парниковых газов

В статье, опубликованной на этой неделе в журнале «Лимнология и океанография», ученые рассказали, что размер озер и количество питательных веществ в них связаны с глобальными выбросами парниковых газов в атмосферу.
Новые исследования показали, что озера – источник выброса парниковых газов


«Мы создали новый способ определения глобального атмосферного воздействия озер, основанный на использовании спутниковой информации об озеленении и размерах озер, – прокомментировал соавтор Джон А. Даунинг, профессор биологии из Университета Миннесоты. – Это важно, потому что мировые озера и поверхностные воды выделяют больше парниковых газов при увеличении объема зелени в них и различных питательных веществ».

Выбросы парниковых газов в атмосферу приводят к глобальному изменению климата. Углекислый газ – самый известный парниковый газ, но не единственный: метан и окись азота, выделяющиеся из озер, действуют гораздо разрушительнее, поскольку обладают большим потенциалом в аспекте потепления.

«Наша работа убедительно доказывает, что метан, который выбрасывается в пузырьках из озер, является доминирующим парниковым газом, поступающим из поверхностных вод во всем мире, – сказала ведущий автор Тоня ДельСонтро, исследователь из Женевского университета. – Чем больше зелени в данных водных объектах, тем больше выделяется метана, что усугубляет изменение климата».

Зеленые озера – результат накапливания чрезмерного количества осадков питательных веществ, например, фосфора и азота. Такое «озеленение» называется эвтрофикацией.

«Наша исследовательская группа собрала крупнейший глобальный набор данных по выбросам в атмосферу двуокиси углерода, метана и окиси азота, – сказал Даунинг. – Проанализировав данные, мы обнаружили, что объемы эвтрофикации влияют на выбросы парниковых газов в атмосферу».

«Нам необходимо правильно оценить объем выброса парниковых газов, чтобы предсказать скорость изменения климата», – сказал ДельСонтро.

«Даже умеренное увеличение эвтрофикации озер и поверхностных вод в течение следующих 50 лет эквивалентно увеличению влияния нынешних глобальных выбросов ископаемого топлива на 13%, – сказал Даунинг. – Сберегая чистоту водоемов, мы сохраним больше воды для будущих поколений и уменьшим выбросы метана во всем мире».
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dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:53
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