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Французские журналисты запечатлели серебристые НЛО во время преследования самолета

Исследователи получили материалы, сделанные французскими журналистами. Они запечатлели на камеры серебристые НЛО во время преследования самолета.

В последнее время внеземные гости стали часто развлекать себя такими маневрами, вызывая беспокойство у людей. Они гонялись за американским воздушным транспортом, но данный сюжет был сделан в 2014 г. Тогда два объекта решили догнать военный вертолет во время спасательной операции. Долгое время кадры оставались засекреченными, но сейчас люди решили показать их обществу.

Французские журналисты запечатлели серебристые НЛО во время преследования самолета


Многие случаи появления кораблей гуманоидов на территории страны описаны исследователем Джейсоном Гливе. Он внимательно изучал снимки с помощью современного оборудования, после чего сделал выводы, что аппараты не имеют отношения к земным технологиям.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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