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Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств

Ученые провели исследования, чтобы определить, как человек может самостоятельно преодолеть приступы тахикардии, даже если под рукой нет лекарственных средств. В результате исследований специалисты рассказали, что самыми действенными средствами является охлаждение лица и напряжения мышц.

Известно, что тахикардия не считается признанной болезнью, но наличие такое явления в организме указывает на какие-то сбои в человеческом теле. Приступ тахикардии сопровождается усилением сердцебиения до 90 ударов с минуту и больше. Приступ обычно происходит во время сильного стресса и волнения, но может застать врасплох и в спокойном состоянии.
Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств

Специалисты советуют, что для возвращения нормального сердечного ритма необходимо сделать глубокий вдох и максимально напрячь мышцы живота. При этом рот и глаза должны быть закрыты, а нос зажат рукой. После этого сделать сильный вдох и расслабиться. Второй способ привести сердцебиение в норму – умыться холодной водой, а лучше опустить лицо в емкость, наполненной водой. Если такой возможности нет, можно обтереть лицо кубиком льда.
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Технологии / Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:40
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