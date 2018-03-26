Ученые: Побороть тахикардию можно без лекарств

Известно, что тахикардия не считается признанной болезнью, но наличие такое явления в организме указывает на какие-то сбои в человеческом теле. Приступ тахикардии сопровождается усилением сердцебиения до 90 ударов с минуту и больше. Приступ обычно происходит во время сильного стресса и волнения, но может застать врасплох и в спокойном состоянии.Специалисты советуют, что для возвращения нормального сердечного ритма необходимо сделать глубокий вдох и максимально напрячь мышцы живота. При этом рот и глаза должны быть закрыты, а нос зажат рукой. После этого сделать сильный вдох и расслабиться. Второй способ привести сердцебиение в норму – умыться холодной водой, а лучше опустить лицо в емкость, наполненной водой. Если такой возможности нет, можно обтереть лицо кубиком льда.