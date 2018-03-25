Ученые: Зубная эмаль не темнеет от использования электронных сигарет

Зачастую курящего человека определяют по цвету его зубов. Бытует мнение, что желтый, а иногда и коричневый оттенок придает зубам никотин, но на самом деле это связано со смолой, которая содержится в сигаретном дыме.Специалисты компании проводили эксперименты, чтобы посмотреть как происходит процесс обесцвечивания зубов во время использования обычных и электронных сигарет, а также сигарет, работающих по технологии нагревание табака. Эксперимент проводился на зубах коров в лабораторных условиях. Спустя день эксперимента было заметно, что зубная эмаль, которая взаимодействовала с табачным дымом начала менять цвет, а спустя две недели зубы начали темнеть. А во время воздействия зубов с парами от электронных сигарет цвет эмали не изменялся.