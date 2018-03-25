АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Ученые: Зубная эмаль не темнеет от использования электронных сигарет

Компания по производству табачной продукции British American Tobacco провела исследование, в результате которого определили, что пар электронных сигарет не влияет на цвет зубной эмали.

Зачастую курящего человека определяют по цвету его зубов. Бытует мнение, что желтый, а иногда и коричневый оттенок придает зубам никотин, но на самом деле это связано со смолой, которая содержится в сигаретном дыме.

Ученые: Зубная эмаль не темнеет от использования электронных сигарет


Специалисты компании проводили эксперименты, чтобы посмотреть как происходит процесс обесцвечивания зубов во время использования обычных и электронных сигарет, а также сигарет, работающих по технологии нагревание табака. Эксперимент проводился на зубах коров в лабораторных условиях. Спустя день эксперимента было заметно, что зубная эмаль, которая взаимодействовала с табачным дымом начала менять цвет, а спустя две недели зубы начали темнеть. А во время воздействия зубов с парами от электронных сигарет цвет эмали не изменялся.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 23:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Ученые: Зубная эмаль не темнеет от использования
В Минкульте РФ отчитались о росте зарплат
В Саратове пьяный горожанин напал на фельдшера
Криптоинвесторы США должны платить налоги за
Двойник Ким Кардашьян опубликовала фото с итогом
Башкирские медики обнаружили ВИЧ-инфекцию у 100
Пережить тяжелую болезнь Сосо Павлиашвили помогли
В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб пепла
Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о
Юрий Николаев жалеет о том, что не стал отцом
В Архангельске соль на улицах разъедает лапы
Отчеты ООН отмечают стремительную потерю
Ученые: Новые тесты развеяли мифы о приобретении
Жители Ростова обнаружили в магазине
В Qualcomm объяснили преимущества своих
В Вашингтоне проводится акция "Марш за нашу жизнь"
Роскомнадзор заблокирует более 15 млн. IP-адресов
Древние рисунки в пещерах индейцев Апачи доказали
"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о
Турция испытала первые свои баллистические ракеты
Учёные: люди с психическими проблемами склонны к
Во Франции испытают загоризонтный радар
Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона
В 2020 году Boeing выпустит первый палубный
В США отказываются устанавливать памятник
Просмотреть все новости