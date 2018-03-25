Ученые: Уникальные возможности космического звука можно использовать для поиска новых планет

Космическое пространство имеет много разнообразных сигналов, которые иногда похожи на привычные земные аналоги. Шум черных дыр напоминает торнадо, а солнечный ветер во время движения идентичен царапанью ногтей по стеклу. Некоторые небесные тела могут петь, как сверчки, но они звучат особенно.Благодаря внеземному инструменту можно открывать экзопланеты и определять их параметры, что также касается звезд. NASA записало на диски звучание различных объектов, куда вошли даже кометы с астероидами, что позволит экспертам проводить свои исследования.