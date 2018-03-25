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Ученые: Уникальные возможности космического звука можно использовать для поиска новых планет

Американские ученые из университета Вандербильта отметили, что уникальные возможности космического звука можно использовать для поиска новых планет. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Космическое пространство имеет много разнообразных сигналов, которые иногда похожи на привычные земные аналоги. Шум черных дыр напоминает торнадо, а солнечный ветер во время движения идентичен царапанью ногтей по стеклу. Некоторые небесные тела могут петь, как сверчки, но они звучат особенно.

Ученые: Уникальные возможности космического звука можно использовать для поиска новых планет


Благодаря внеземному инструменту можно открывать экзопланеты и определять их параметры, что также касается звезд. NASA записало на диски звучание различных объектов, куда вошли даже кометы с астероидами, что позволит экспертам проводить свои исследования.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
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