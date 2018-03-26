Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя

Раймондо ди Сангро многие лица считали изобретателем и философом, но также ходили слухи о его увлечении черной магией и ритуальных убийствах невинных особ для своих опытов. Детские годы героя нашей истории прошли в римской школе иезуитов, а дальше молодой человек после возвращения в Неаполь стал называть себя принцем и присоединился к обществу розенкрейцеров. Получив посвящение, член общества стал заниматься алхимией, основываясь на знаниях древних египтян, хотя не оставил после себя записей с именами братьев и деятельности ордена. В подвалах дворца расположились печи вместе с другими устройствами, а неаполитанцы часто видели ночами загадочные пары разных оттенков с ужасными ароматами, выходящими из окон. Также Сансеверо стал главой местной ложи масонов и поражал их своими странными творениями, среди которых был “вечный огонь” из человеческих черепов и химических соединений. Загадочная и мистическая личность изучала многие науки и могла говорить на различных языках, включая экзотические аналоги. Когда принц показал людям телегу с деревянными конями, способную плавать по воде, они назвали автора колдуном, способным совершать жестокие ритуалы.По городу стали распространяться слухи, что мужчина создавал кровь из воды и использовал части тел для своих препаратов, а будучи узником тюрьмы, сумел воскресить умершего преступника. Такие нелестные характеристики сделали Сангро страшным человеком, которого нужно было избегать, хотя сам он только продолжал провоцировать скандалы. Его страстью было прекрасное пение, вот только для этого были куплены мальчики из бедных семей, ставшие потом кастратами с великолепными голосами. Он замечал будущих хористов в храмах, после чего подкупал их родителей и отдавал малышей личному врачу, а дальше дети становились узниками Консерватории Бедных Иисуса Христа и учились пению.Репутация принца росла, но вместе с нею увеличивалось количество врагов, так что церковь предала бывшего иезуита анафеме из-за масонства, а сам он до конца своих дней занимался украшением здания, показав алхимический путь к просветлению в каждом символе. До этого времени о капелле нелестно отзывались горожане, потому что она была построена на развалинах святилища Исиды, а в 16 веке здесь произошло убийство. Композитор Карло Гезуальдо расправился со свое супругой и любовником, заметив их в постели, но подземный проход, позволяющий ему приходить к даме сердца, продолжал соединять дворец и часовню. Туристы часто испытывают тревожность, глядя на невероятные произведения искусства, сделанные с помощью загадочных технологий. Мраморная фигура Христа, накрытого вуалью, настолько реальна, что многие люди даже ждут, когда ткань поднимется с его лица. Некоторые версии говорят, что автор сам сделал ее с помощью алхимии и потом превратил в камень, показав, что Спаситель после распятия дышал и не умер на кресте, как пишет Библия.Рядом находится еще одна статуя Целомудрия, выполненная аналогичным образом, которая была посвящена матери изобретателя и является скрытым образом египетской богини мудрости. Еще одно изображение показывает человека, пытающегося вырваться из сетей с помощью крылатого юноши, ставшее масонским образом интеллекта. Композиция показывает достижение совершенства через осознание природы добра и зла, что потом продолжается в замысловатых лабиринтах мозаики пола. В них заключена тоска и иллюзия материального мира, пока человеческая душа ищет способы спасения. Но самыми жуткими экспонатами стали скелеты мужчины и беременной дамы, где четко видна вся система кровообращения. Анатомические машины управляются с помощью ручной системы и показывают все органы с такой точностью, что заставляют задуматься о легенде, описавшей процесс их создания. Люди были слугами принца, который ввел им ядовитое вещество, превратившее сосуды в мрамор. Ученые до сих пор не могут понять, как эти останки могли работать 200 лет, но они показывают финал алхимических опытов, когда освобождается красный феникс, возникающий из пепла.Сангро перед кончиной уничтожил свои документы, после чего потомки тоже решили избавиться от малейших намеков на причастность их родственника к магии и тайным обществам. Только секреты капеллы позволяют увидеть часть открытий автора, не пытающегося скрывать истинную суть опытов. В ней соединены принципы дуальности и объединения сил света и тьмы, чтобы можно было достичь вершины оккультного совершенства и не бояться смотреть в небеса, имея под ногами врата ада.