В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и разговаривали с ним о футболе

Подобные операции проводят врачи республиканского детского центра в Минске: ребенок при этом находится в полном сознании и даже способен разговаривать с медперсоналом. Подобное оперативное вмешательство в головной мозг пережил 17-летний Влад, который в это время не спал и вел с врачами разговор о футболе. После хирурги еще пошутили, что «быстро нашли с парнем общий язык».Во время операции нейрохирурги также держат под контролем состояние мозга пациента: простят, например, согнуть руку, показать язык. Чтобы после оперативного вмешательства сохранить качество жизни, нейрохирурги идут к опухоли не коротким путем, а самым безопасным и называют его «нейрохирургическим слаломом».Пока подобные уникальные операции делают только в белорусской столице, спасая за год почти 1,5 сотни детей.Аналогичные операции проводятся и за границей. Например, пока женщине израильские хирурги оперировали мозг, она играла им на скрипке.