АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и разговаривали с ним о футболе

В Беларуси нейрохирурги научились проводить операции на человеческом мозге, при этом не используя общий наркоз.
В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и разговаривали с ним о футболе


Подобные операции проводят врачи республиканского детского центра в Минске: ребенок при этом находится в полном сознании и даже способен разговаривать с медперсоналом. Подобное оперативное вмешательство в головной мозг пережил 17-летний Влад, который в это время не спал и вел с врачами разговор о футболе. После хирурги еще пошутили, что «быстро нашли с парнем общий язык».

Во время операции нейрохирурги также держат под контролем состояние мозга пациента: простят, например, согнуть руку, показать язык. Чтобы после оперативного вмешательства сохранить качество жизни, нейрохирурги идут к опухоли не коротким путем, а самым безопасным и называют его «нейрохирургическим слаломом».

Пока подобные уникальные операции делают только в белорусской столице, спасая за год почти 1,5 сотни детей.

Аналогичные операции проводятся и за границей. Например, пока женщине израильские хирурги оперировали мозг, она играла им на скрипке.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о
Турция испытала первые свои баллистические ракеты
Учёные: люди с психическими проблемами склонны к
Во Франции испытают загоризонтный радар
Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона
В 2020 году Boeing выпустит первый палубный
В США отказываются устанавливать памятник
Три альпиниста погибли при сходе лавины в
Необычный автомобиль с лестницей на крыше
В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и
Американский стартап предлагает нарезной кетчуп
Ученые: Уникальные возможности космического звука
Ученые: Инсульт может передаваться людям по
Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus
Восточную Гуту покинули боевики с семьями и
Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым
Руководство «Дома-2» решило убрать зрительское
Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом
Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов
Компания Qantas Airlines произвела первый
Поклонники уличили Анастасию Волочкову в обмане
Лена Хромина рассказала, что Саймон Марданшин
Брэдли Купер и Ирина Шейк были замечены папарацци
Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду
По мнению телезрителей, Марине Африкантовой пора
Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Просмотреть все новости